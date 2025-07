Momento MT |Do R7

Literatura acessível é tema de debate; confira em reportagem da TV Câmara YouTube A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a...

A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão também de pessoas com dificuldade de leitura, baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade.

Leia Mais em Momento MT: