Literatura, arte e história: Secretaria de Apoio à Cultura encerra 1º semestre com projetos que valorizam a identidade cuiabana

SECOM- Câmara Municipal de Cuiabá A secretária de Apoio à Cultura da Câmara Municipal de Cuiabá, Rayhana Arnuti, apresentou um balanço das ações desenvolvidas pela pasta no primeiro semestre de 2025. Com a chegada da nova legislatura, a secretaria teve a oportunidade de fortalecer e expandir projetos voltados à valorização da cultura local, com destaque para iniciativas de incentivo à leitura e ao conhecimento da história da capital.

