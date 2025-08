Lívia Andrade aproveita últimos dias de férias na Flórida: ‘Chegando ao fim…’

Momento MT |Do R7

Lívia Andrade, de 42 anos, aproveitou o sábado (2), com mais um banho de sol nas areias da Flórida. De biquíni pink e óculos espelhados coloridos, a apresentadora atualizou o bronzeado enquanto curte os últimos dias de férias nos Estados Unidos. “Os dias de glória estão chegando ao fim…”, escreveu ela nas redes sociais, revelando que a temporada de descanso está quase no fim antes do retorno ao Brasil.

