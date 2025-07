Lívia Andrade relembra bullying no ‘Fantasia’: ‘Me tornaram mais forte’ Durante uma recente entrevista, Lívia Andrade abriu o coração ao relembrar o período em que participou do programa Fantasia, no SBT...

Durante uma recente entrevista, Lívia Andrade abriu o coração ao relembrar o período em que participou do programa Fantasia, no SBT. A apresentadora contou que, apesar da visibilidade que o programa trouxe, também enfrentou momentos difíceis nos bastidores. “Passei por muito bullying naquela época. Eram provocações constantes, mas tudo isso me tornou mais forte”, revelou Lívia. Segundo ela, as críticas e atitudes maldosas não a derrubaram pelo contrário, serviram como combustível para sua evolução pessoal e profissional. A artista também reforçou a importância de falar sobre o assunto, principalmente para apoiar outras pessoas que passam por situações semelhantes.

