Lívia Andrade vai à praia e declara sua fé em dia especial: ‘praia pra me abençoar’

A apresentadora do Domingão com Huck Lívia Andrade, de 41 anos, apostou em um biquíni branco fio-dental e exibiu o corpo torneado em dia de praia com o namorado, Marcos Araújo, nesse domingo (2). Ela esteve na Cocoa Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, e também prestou uma homenagem pelo Dia de Iemanjá, jogando flores no mar como oferendas à ‘rainha dos mares’.

