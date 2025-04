Livro aprovado no edital da Secel propõe mergulho sobre o patrimônio histórico de Cuiabá O Livro Porto Cuiabá, que propõe um mergulho poético sobre o patrimônio histórico da capital do Estado, será lançado hoje (07.4), na...

O Livro Porto Cuiabá, que propõe um mergulho poético sobre o patrimônio histórico da capital do Estado, será lançado hoje (07.4), na véspera do aniversário de Cuiabá, a partir das 19h, na Praça Maria Ricci. A obra é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT).

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa obra que resgata a memória e a identidade de Cuiabá! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: