Livro "Cantos de Amor e Saudade – A história de Cáceres" será lançado na quarta-feira (18) O livro "Cantos de Amor e Saudade – A história de Cáceres", que resgata a memória da cidade do interior de Mato Grosso, será lançado... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h57 )

O livro "Cantos de Amor e Saudade – A história de Cáceres", que resgata a memória da cidade do interior de Mato Grosso, será lançado nesta quarta-feira (18.6), às 18h, na Biblioteca do Sesc Arsenal em Cuiabá. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Prêmio Literatura Mato Grosso da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). "Fico muito feliz por ter a possibilidade de reeditar este livro, que desde o primeiro momento só me trouxe alegrias, a começar pela amizade com dona Estella, uma pessoa admirada por todos que a conheceram", ressalta a autora e jornalista, Martha Baptista. "O livro ganha uma importância maior pelo fato de todas as fontes ouvidas para a sua elaboração já não estarem entre nós".

