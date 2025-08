Livro lançado em biblioteca da Prefeitura de Cuiabá homenageia ex-servidora A Biblioteca “Saber com Sabor”, vinculada a Prefeitura de Cuiabá, sediou na sexta-feira (1º) o lançamento do livro “Liderança sem Fronteiras... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Biblioteca “Saber com Sabor”, vinculada a Prefeitura de Cuiabá, sediou na sexta-feira (1º) o lançamento do livro “Liderança sem Fronteiras – O futuro da Gestão é Hoje”, da autora Sônia Regina Guimarães da Fonseca. Graduada em Letras e com mestrado em Administração, ela atua há três décadas na formação lideranças. “O livro é um convite para orientar os líderes a serem gestores melhores”. O livro “Liderança sem Fronteiras – O futuro da Gestão é Hoje” pode ser adquirido na pataforma Amazon e também nas livrarias de Cuiabá. Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e o lançamento do livro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF aperende carga de eletrônicos

Bombeiros extinguem 4 incêndios florestais e combatem outros 5 neste sábado (2)

Turismo de MT ganha vitrine internacional com promoção de atrativos em cinco países