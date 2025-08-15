Livro lançado no TCE-MT é entregue na XXIII Semana Jurídica do TCE-SP
Crédito: TCE-SP O livro Higidez Processual e o Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas foi entrega na XXIII Semana Jurídica do...
O livro Higidez Processual e o Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas foi entrega na XXIII Semana Jurídica do TCE-SP. Leia Mais em Momento MT:
O livro Higidez Processual e o Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas foi entrega na XXIII Semana Jurídica do TCE-SP.Para mais detalhes sobre essa importante entrega e o impacto da obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: