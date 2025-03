Livro traz a história da mulher que lutou pelo reconhecimento da sustentabilidade no agronegócio de Mato Grosso A história de uma mulher visionária, uma produtora rural pioneira no município de Sorriso, que se preocupava com a sustentabilidade...

A história de uma mulher visionária, uma produtora rural pioneira no município de Sorriso, que se preocupava com a sustentabilidade em seu negócio, está eternizada em um capítulo do livro “Elas e o Agro”. A obra será lançada nesta quinta-feira (27/03), durante a feira Show Safra, realizada em Lucas do Rio Verde. Em sua terceira edição, esta é a primeira vez que um capítulo do livro “Elas e o Agro” será dedicado in memoriam. O capítulo conta parte da vida de Anadir Regina Graça Paiva, carinhosamente conhecida como Dudy Paiva, que morreu no dia 21 de junho do ano passado, aos 66 anos de idade.

