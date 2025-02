Loja de ferragens de Cuiabá fecha parceria internacional com crédito da linha Empresarial da Desenvolve MT O crédito da Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso contribuiu com a expansão de mais uma empresa no Estado: a FERCAP Ferragens... Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 19h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 19h25 ) twitter

O crédito da Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso contribuiu com a expansão de mais uma empresa no Estado: a FERCAP Ferragens. Com o apoio da agência de fomento, o proprietário Vilson Cassaro construiu um depósito de armazenamento e realizou uma parceria com uma grande marca internacional de equipamentos.

Saiba mais sobre essa parceria e como ela pode impactar o mercado local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

