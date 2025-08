Loja do Artesanato de MT arrecada mais de R$ 45 mil em vendas A loja do Artesanato de Mato Grosso, realização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a coordenação da...

A loja do Artesanato de Mato Grosso, realização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a coordenação da adjunta de Turismo, completa um mês de funcionamento com um balanço positivo para os artesãos participantes. A loja, que fica no Piso L2 do Shopping Estação e foi inaugurada em 5 de julho, vem chamando atenção especialmente de turistas, incluindo estrangeiros de países como Japão e Austrália, que se interessaram pelo artesanato regional.

