Longa-metragem Mãe Bonifácia grava segunda fase em Sorriso com equipe local e elenco de MT e SP A produção conta com o apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura Com uma história poderosa e uma...

Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 ) twitter

