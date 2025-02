Longe da TV e discreto, Jônatas Faro aparece ‘fortão’ em clique raro: ‘Sumido’ Jônatas Faro, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar nesta terça-feira (28), uma série de selfies nas quais aparece exibindo... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h07 ) twitter

Jônatas Faro, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar nesta terça-feira (28), uma série de selfies nas quais aparece exibindo seus músculos na academia e também em um passeio ao ar livre. “Life [‘vida’, em português]”, escreveu o artista na legenda da publicação. Longe da TV desde 2019, o ex-galã de Malhação e Cheias de Charme tem se mantido longe dos holofotes. Nas redes sociais, ele faz pouquíssimos posts e a última foto na qual ele não aparece de longe e com óculos de sol foi publicada em fevereiro do ano passado. Além do mais, Jônatas desativou os comentários de todas as suas publicações e, na sua bio do Instagram, ele não se define mais como ator, mas sim como empreendedor. Para saber mais sobre a nova fase de Jônatas Faro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Confira lista de convocados para teste de aptidão em seletivo de bombeiros temporários

