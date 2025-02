Lorena Maria compartilha foto da barriga oito dias após parto: ‘Vocês pediram!’ Lorena Maria, de 25 anos, compartilhou, nesta segunda-feira (24), com seus seguidores uma foto de sua barriga, oito dias após o nascimento... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h07 ) twitter

Lorena Maria, de 25 anos, compartilhou, nesta segunda-feira (24), com seus seguidores uma foto de sua barriga, oito dias após o nascimento de seu filho, Rás. O recém-nascido é fruto de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, de 26 anos. O casal deu as boas-vindas ao pequeno na terça-feira (18).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

