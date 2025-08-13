Lucas Barreto critica obstáculos à exploração de petróleo na costa do Amapá Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (13), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) afirmou que o avanço de mais uma etapa do processo...

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (13), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) afirmou que o avanço de mais uma etapa do processo de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na Margem Equatorial representa um progresso importante para o Amapá. O senador alertou, porém, que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Segundo ele, o estado enfrenta obstáculos impostos por setores que buscam impedir o desenvolvimento regional sob justificativas ambientais.

Para saber mais sobre a posição do senador e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: