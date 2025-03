Lucas do Chapéu do Sol é nomeado secretário de Serviços Público e Mobilidade Urbana Ex-titular, Gerson Scarton, segue na Pasta como subsecretário; Samir assume vaga na Câmara e deixa a SMDETT A prefeita de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-titular, Gerson Scarton, segue na Pasta como subsecretário; Samir assume vaga na Câmara e deixa a SMDETT A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), publicou a nomeação do vereador licenciado Lucas Ductievicz, mais conhecido como Lucas do Chapéu do Sol (PL), como novo secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. A nomeação de Lucas e a exoneração do ex-secretário, Gerson Scarton, estão publicadas na edição extra do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, desta quarta-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Evento do Dia Mundial da Água terá grande ação para adoção de animais

Prefeitura implanta sistema Google Workspace para otimizar trabalho do serviço público

Conselho da Mulher promove manhã de conhecimento e cuidado em Várzea Grande