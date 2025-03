Lucas do Rio Verde apresenta cinco projetos na Mostra do Cosems MT A Mostra Estadual de Experiências Exitosas faz parte da programação do 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h27 ) twitter

A Mostra Estadual de Experiências Exitosas faz parte da programação do 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso. O evento começou hoje (19) e segue até sexta-feira (21), em Cuiabá. O município de Lucas do Rio Verde participa com a apresentação de cinco projetos, dentre os 183 trabalhos selecionados. Em todo o estado, foram mais de 280 experiências inscritas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

