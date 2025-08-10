Lucas do Rio Verde apresenta soluções e experiências em palestras no Green Summit MT 2025 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde marcou presença de forma expressiva na programação de palestras do Green Summit Mato Grosso 2025...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde marcou presença de forma expressiva na programação de palestras do Green Summit Mato Grosso 2025, realizado entre os dias 7 a 9 de agosto, na Fundação Rio Verde. Durante o evento, secretários municipais e o prefeito apresentaram iniciativas e estratégias que reforçam o protagonismo do município em áreas como inovação, sustentabilidade, economia verde e turismo gastronômico.

