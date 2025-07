Lucas do Rio Verde avança na proteção às mulheres com apoio da Patrulha Maria da Penha Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social e Habitação se reuniu com a Guarda Civil Municipal para conversar sobre os avanços...

Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social e Habitação se reuniu com a Guarda Civil Municipal para conversar sobre os avanços da Patrulha Maria da Penha em Lucas do Rio Verde. Um dos principais pontos foi a visita técnica realizada nas cidades de Cotia, Barueri e Paulínia, no estado de São Paulo. A viagem teve como objetivo conhecer de perto boas práticas adotadas por outras patrulhas especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência, para que essas experiências possam ser aplicadas aqui no município.

