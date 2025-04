Lucas do Rio Verde celebra o Dia Mundial da Criatividade com programação cultural gratuita A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde é apoiadora oficial do Dia Mundial da Criatividade, movimento global que celebra... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h27 ) twitter

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde é apoiadora oficial do Dia Mundial da Criatividade, movimento global que celebra o potencial criativo como ferramenta de transformação social. O município integra a rede de cidades participantes com uma programação especial nos dias 21, 22 e 23 de abril, oferecendo atividades gratuitas voltadas para a arte, cultura, tecnologia, inovação e educação criativa.

