Lucas do Rio Verde conquista a 2ª posição em Mato Grosso e 6ª no Centro-Oeste no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025

Lucas do Rio Verde conquistou posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, realizado e divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Entre os municípios brasileiros, Lucas alcançou o 2º lugar em Mato Grosso, atrás apenas da Capital, ficou em 6º no Centro-Oeste e aparece em 166º lugar no cenário nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre os resultados impressionantes de Lucas do Rio Verde!

