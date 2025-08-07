Lucas do Rio Verde conquista dois pódios nos Jogos Escolares Mato-grossenses
O Handebol e o Voleibol de Lucas do Rio Verde garantiram a terceira colocação nos Jogos Escolares Mato-grossenses, realizados na cidade de Sorriso. As conquistas são resultados do empenho das equipes das escolas Eça de Queirós e Colégio La Salle, que disputaram, nesta quinta-feira (07), a terceira colocação em suas respectivas modalidades.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!
