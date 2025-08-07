Logo R7.com
Lucas do Rio Verde conquista dois pódios nos Jogos Escolares Mato-grossenses

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Handebol e o Voleibol de Lucas do Rio Verde garantiram a terceira colocação nos Jogos Escolares Mato-grossenses, realizados na cidade de Sorriso. As conquistas são resultados do empenho das equipes das escolas Eça de Queirós e Colégio La Salle, que disputaram, nesta quinta-feira (07), a terceira colocação em suas respectivas modalidades.

