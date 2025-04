Lucas do Rio Verde é destaque em websérie sobre os cuidados com a hanseníase O município de Lucas do Rio Verde foi destaque no segundo episódio da websérie “O Cuidado em Hanseníase”, apresentado nesta quarta-...

O município de Lucas do Rio Verde foi destaque no segundo episódio da websérie “O Cuidado em Hanseníase”, apresentado nesta quarta-feira (16). A iniciativa é da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e Sociedade Brasileira de Hanseníase. A série é transmitida ao vivo por meio do Canal da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, no YouTube. A proposta é promover a educação permanente dos profissionais de saúde.

