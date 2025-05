Lucas do Rio Verde é destaque nacional com o filme “Dezesseis” no 8º Festival Santa Cruz de Cinema Lucas do Rio Verde ganha destaque nacional com o curta-metragem “Dezesseis”, filme selecionado para o 8º Festival Santa Cruz de Cinema... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas do Rio Verde ganha destaque nacional com o curta-metragem “Dezesseis”, filme selecionado para o 8º Festival Santa Cruz de Cinema — um dos mais importantes do Brasil. Produzido integralmente no município, a produção reúne elenco nacional e jovens luverdenses em uma obra que projeta a arte local para o cenário audiovisual do país. Na manhã desta quarta-feira (22), a roteirista Sonia Silva e o diretor executivo Luiz Valotta apresentaram a conquista ao prefeito Miguel Vaz. Não perca a chance de conhecer mais sobre essa incrível conquista cultural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência avalia o tratamento do mieloma múltiplo no SUS

Conselho homenageia mães anônimas que são exemplos de superação e amor

Várzea Grande pode ganhar novo campus do IFMT