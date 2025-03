Lucas do Rio Verde é o primeiro município de Mato Grosso a aprovar lei que institui o protocolo “Não é Não” em estabelecimentos comerciais Nesta segunda-feira (17), a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que institui o protocolo... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h26 ) twitter

Nesta segunda-feira (17), a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que institui o protocolo “Não é Não”, com o objetivo de garantir a proteção e o atendimento às mulheres vítimas de constrangimento, importunação sexual e violência em estabelecimentos comerciais. A medida, enviada pelo Poder Executivo, inicialmente se aplicava a casas noturnas, boates e eventos com venda de bebidas alcoólicas. Contudo, após emenda da vereadora Débora Carneiro (PRD), foi ampliada para incluir restaurantes e estabelecimentos similares. O protocolo já era utilizado informalmente, com adesivos distribuídos pelas próprias mulheres em grandes eventos, como, por exemplo, no carnaval.

