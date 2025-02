Lucas do Rio Verde forma três novos especialistas em Medicina de Família A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou na noite desta sexta-feira (21), a cerimônia de formatura da Residência Médica em Medicina... Momento MT|Do R7 22/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 22/02/2025 - 16h06 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou na noite desta sexta-feira (21), a cerimônia de formatura da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. Três médicos se formaram. O Programa de Residência Médica foi criado em 2016, com o objetivo de formar médicos especialistas pra atuarem no dia a dia das unidades básicas de saúde (UBSs)

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

