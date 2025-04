Lucas do Rio Verde fortalece sua Guarda Civil Armada com capacitação em Cotia (SP) De 31 de março a 04 de abril, Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança Pública, participou de mais uma importante etapa... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h06 ) twitter

De 31 de março a 04 de abril, Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança Pública, participou de mais uma importante etapa de capacitação para agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). Ao todo, seis guardas civis participaram da treinamento em Cotia, município do estado de São Paulo, que é referência nacional em boas práticas de segurança pública. A agenda também contou com as presenças do Secretário de Segurança Pública, coronel Marcos Cunha e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto.

Saiba mais sobre como a capacitação está transformando a Guarda Civil Municipal em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

