Lucas do Rio Verde: Mutirão de Consultas Oftalmológicas encerra neste sábado com 1.400 atendimentos
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (16) o encerramento do Mutirão de Consultas Oftalmológicas. Os atendimentos estão sendo realizados no Espaço Saúde.
