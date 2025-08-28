Lucas do Rio Verde: Pacientes farão hemodiálise em Sorriso a partir de 1º de outubro A partir do dia 1º de outubro, os pacientes de Lucas do Rio Verde que necessitam de hemodiálise farão o tratamento no Instituto de...

A partir do dia 1º de outubro, os pacientes de Lucas do Rio Verde que necessitam de hemodiálise farão o tratamento no Instituto de Nefrologia (Inematt), de Sorriso. A parceria com o município foi firmada nesta quinta-feira (28). Atualmente, o serviço é ofertado em Sinop, aproximadamente 150 km de distância de Lucas do Rio Verde. São 25 pacientes, entre jovens e idosos, que enfrentam, três vezes por semana, mais de quatro horas de viagem (ida e volta).

Para mais detalhes sobre essa importante mudança na saúde da região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: