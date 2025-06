Lucas do Rio Verde promete encantar na maior feira de turismo do Centro-Oeste: a FIT Pantanal 2025 Lucas do Rio Verde vai mais uma vez brilhar na Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), o maior evento de turismo...

Lucas do Rio Verde vai mais uma vez brilhar na Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), o maior evento de turismo do Centro-Oeste brasileiro, que acontece de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A participação do município será marcada por um estande vibrante e cheio de experiências sensoriais, organizado pelas Secretarias de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade. A proposta é mostrar ao Brasil e ao mundo tudo o que Lucas do Rio Verde tem de mais autêntico: sua gente, sua cultura, seus sabores e suas oportunidades.

