Lucas do Rio Verde realiza a 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, realiza na próxima semana, dia 14 de março, a 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento será realizado no auditório do Espaço Saúde, com início às 7h30 e contará com a presença de autoridades, profissionais de saúde e representantes de sindicatos e da comunidade.

