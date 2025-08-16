Lucas do Rio Verde recebe a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso Na noite desta sexta-feira (15), Lucas do Rio Verde inaugurou a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso. O investimento... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Na noite desta sexta-feira (15), Lucas do Rio Verde inaugurou a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso. O investimento na infraestrutura do prédio foi de mais R$ 6 milhões, realizado pelo Sistema Fecomércio. A implantação é resultado de uma parceria estratégica com a Prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante conquista para a cidade!

Leia Mais em Momento MT:

Lucas do Rio Verde: Mutirão de Consultas Oftalmológicas encerra neste sábado com 1.400 atendimentos

Bombeiros aplicam R$ 25 milhões em multas e fazem 5 prisões por uso irregular do fogo

Tecnologia e sustentabilidade impulsionam o agronegócio no estado