Lucas do Rio Verde recebe a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso
Na noite desta sexta-feira (15), Lucas do Rio Verde inaugurou a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso. O investimento na infraestrutura do prédio foi de mais R$ 6 milhões, realizado pelo Sistema Fecomércio. A implantação é resultado de uma parceria estratégica com a Prefeitura.
