Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lucas do Rio Verde recebe a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso

Na noite desta sexta-feira (15), Lucas do Rio Verde inaugurou a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso. O investimento...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Na noite desta sexta-feira (15), Lucas do Rio Verde inaugurou a primeira unidade integrada do Sesc e Senac em Mato Grosso. O investimento na infraestrutura do prédio foi de mais R$ 6 milhões, realizado pelo Sistema Fecomércio. A implantação é resultado de uma parceria estratégica com a Prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante conquista para a cidade!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.