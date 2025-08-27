Lucas do Rio Verde recebe nova edição do Chamada de Impacto Lucas do Rio Verde recebe, pelo segundo ano consecutivo, o programa Chamada de Impacto, uma iniciativa voltada à educação empreendedora... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h38 ) twitter

Momento MT

Lucas do Rio Verde recebe, pelo segundo ano consecutivo, o programa Chamada de Impacto, uma iniciativa voltada à educação empreendedora que busca fortalecer pequenos negócios e estimular a economia local. A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, em parceria com o Sebrae/MT e com a equipe do Impact Hub.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o programa!

