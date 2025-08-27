Logo R7.com
Lucas do Rio Verde recebe nova edição do Chamada de Impacto

Lucas do Rio Verde recebe, pelo segundo ano consecutivo, o programa Chamada de Impacto, uma iniciativa voltada à educação empreendedora...

Lucas do Rio Verde recebe, pelo segundo ano consecutivo, o programa Chamada de Impacto, uma iniciativa voltada à educação empreendedora que busca fortalecer pequenos negócios e estimular a economia local. A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, em parceria com o Sebrae/MT e com a equipe do Impact Hub.

