Lucas do Rio Verde recebe retroescavadeira do Governo do Estado para reforçar agricultura familiar A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu, na manhã desta quinta-feira (2), uma retroescavadeira repassada pelo Governo do Estado... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 12h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu, na manhã desta quinta-feira (2), uma retroescavadeira repassada pelo Governo do Estado de Mato Grosso. A entrega aconteceu no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, com a presença de autoridades locais, do deputado estadual Dilmar Dal’Bosco e do prefeito Miguel Vaz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante conquista para a agricultura familiar!

Leia Mais em Momento MT:

Sorriso busca parcerias e soluções para a agricultura familiar em Cuiabá

Prefeitura disponibiliza espaços gratuitos para microempreendedores durante Exporriso 2025

Pedal no feriado: Desafio Agro MTB movimenta Lucas do Rio Verde com etapa de 60 km