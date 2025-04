Lucas do Rio Verde recebe veículo para reforçar Assistência Social O município de Lucas do Rio Verde foi um dos 141 de Mato Grosso contemplados com um novo veículo para a área da Assistência Social.... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h06 ) twitter

O município de Lucas do Rio Verde foi um dos 141 de Mato Grosso contemplados com um novo veículo para a área da Assistência Social. A cerimônia de entrega foi realizada na quinta-feira (10), na Arena Pantanal, em Cuiabá, com a presença do prefeito Miguel Vaz, da secretária adjunta de Assistência Social e Habitação, Gisele Bellotti, além de autoridades estaduais e representantes dos municípios.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impactará a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

