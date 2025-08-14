Lucas do Rio Verde recebe visita de Novo Horizonte do Norte para conhecer serviços do CRAS Nesta quarta-feira (13), a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde recebeu a visita de representantes de...

Nesta quarta-feira (13), a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde recebeu a visita de representantes de Novo Horizonte do Norte. A comitiva, liderada pela primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Josiane Malaquias, contou também com a presença da coordenadora do CRAS, Juliana Pessoa, e do orientador, Uanderson Veloso. Eles foram recebidos pela primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação de Lucas, Janice Ribeiro, com o objetivo de conhecer de perto o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município.

