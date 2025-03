Lucas do Rio Verde recebe visita técnica da Secel para fortalecer o desenvolvimento cultural Lucas do Rio Verde teve recebeu a visita técnica da comissão da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), no auditório...

Lucas do Rio Verde teve recebeu a visita técnica da comissão da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), no auditório do Paço Municipal. O evento reuniu diversas autoridades locais e produtores culturais, com o objetivo de orientar, incentivar e dialogar com os profissionais, fortalecendo o desenvolvimento dessas áreas no município.

