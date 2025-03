Lucas do Rio Verde se destaca na Mostra Estadual de Experiências Exitosas em Cuiabá A Amostra Estadual de Experiências Exitosas iniciou nesta quinta-feira (19), em Cuiabá, e segue até sexta-feira (21), como parte da... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Amostra Estadual de Experiências Exitosas iniciou nesta quinta-feira (19), em Cuiabá, e segue até sexta-feira (21), como parte da programação do 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso. O evento reúne mais de 500 participantes, incluindo secretários municipais de Saúde, equipes técnicas, assessorias e representantes de consórcios de todas as regiões do estado. Seu objetivo é compartilhar, fortalecer e divulgar iniciativas bem-sucedidas na área da saúde pública. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende padrasto suspeito de estuprar e engravidar enteada

Polícia Civil prende família suspeita de vender drogas por rede social

Projeto inclui novos antidepressivos no SUS