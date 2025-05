Lucas do Rio Verde sedia capacitação sobre o manejo e controle de animais peçonhentos O município de Lucas do Rio Verde será sede de uma capacitação sobre o manejo e controle de animais peçonhentos (aranha e escorpião...

O município de Lucas do Rio Verde será sede de uma capacitação sobre o manejo e controle de animais peçonhentos (aranha e escorpião). Serão cinco dias de formação, com início na próxima segunda-feira (26). O curso é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por meio do Escritório Regional de Saúde de Sinop e contará com a participação de servidores dos 16 municípios da Região de Saúde Teles Pires.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante capacitação!

Leia Mais em Momento MT: