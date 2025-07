Lucas do Rio Verde será o primeiro município do Brasil a receber estacionamento para caminhoneiros do SEST SENAT Lucas do Rio Verde será o primeiro município do Brasil a receber um estacionamento para caminhões construído pelo SEST SENAT. O projeto...

Lucas do Rio Verde será o primeiro município do Brasil a receber um estacionamento para caminhões construído pelo SEST SENAT. O projeto, já protocolado na Prefeitura para as devidas licenças, foi tema do encontro do prefeito Miguel Vaz com o diretor regional José Luiz Rachid e a diretora local Janina Ribas, ambos da instituição, na última quinta (3). Durante a reunião, eles apresentaram ao prefeito e ao secretário de Governo, Alan Togni, os detalhes do projeto, que garantirá mais infraestrutura e qualidade de vida aos profissionais do transporte.

