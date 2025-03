Lucas do Rio Verde tem programação especial para o Mês da Mulher A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, anunciou a programação especial do Mês... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h28 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, anunciou a programação especial do Mês da Mulher, que contará com uma série de atividades voltadas ao público feminino. Palestras, rodas de conversa e ações internas voltadas aos assistidos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) integram a agenda do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades programadas!

