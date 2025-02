Lucas do Rio Verde vai ter Carnaval: festa na Praça do Téssele Júnior acontece neste sábado Neste sábado, 1º de março, a Praça do bairro Téssele Júnior será palco do Carnaval na Praça, evento que promete agitar Lucas do Rio... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado, 1º de março, a Praça do bairro Téssele Júnior será palco do Carnaval na Praça, evento que promete agitar Lucas do Rio Verde com muita música, cultura e animação. A festa, que já se tornou uma tradição no bairro, valoriza as raízes nortistas da comunidade e reúne atrações que farão os foliões dançarem até a madrugada.

Consulte no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa imperdível!

Leia Mais em Momento MT:

Mais de 100 idosos do Projeto “Vida Plena” visitam o Aquário Museu do Rio

CPI de cabos e fios abandonados realiza primeira reunião nesta quinta (27)

NIF notifica 49 terrenos em quatro bairros