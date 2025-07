Lucas Riders conquista 49 pódios na quarta etapa do Mato-grossense de BMX A equipe Viva Lucas – Lucas Riders segue mostrando bons resultados no trabalho com as categorias de base no BMX. No último final de...

A equipe Viva Lucas – Lucas Riders segue mostrando bons resultados no trabalho com as categorias de base no BMX. No último final de semana, os atletas luverdenses foram destaques na quarta etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX, realizada no município de Sorriso. Ao todo, foram 49 pódios conquistados, sendo 9 campeões, 11 vice-campeões e 7 terceiros lugares, além de resultados entre quarto a oitavos lugares, reafirmando o potencial da nova geração do esporte em Lucas do Rio Verde.

Para mais detalhes sobre essa conquista impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: