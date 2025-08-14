Luciana Cardoso atualiza estado de saúde de Faustão após novos transplantes: ‘Indo’ Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h58 ) twitter

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein com infecção bacteriana aguda e sepse, ele já havia feito um transplante de coração em 2023 e de rim em 2024.

