Luciana Cardoso atualiza estado de saúde de Faustão após novos transplantes: ‘Indo’
Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou...
Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein com infecção bacteriana aguda e sepse, ele já havia feito um transplante de coração em 2023 e de rim em 2024.
Para mais detalhes sobre a saúde de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
