Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Luciana Cardoso atualiza estado de saúde de Faustão após novos transplantes: ‘Indo’

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, atualizou o estado de saúde do apresentador de 75 anos, que há uma semana passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein com infecção bacteriana aguda e sepse, ele já havia feito um transplante de coração em 2023 e de rim em 2024.

Para mais detalhes sobre a saúde de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.