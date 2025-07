Luciano Huck posa com família durante férias e Eva rouba cena: ‘Está enorme’

Momento MT |Do R7

O apresentador Luciano Huck compartilhou um álbum encantador da família curtindo férias na Indonésia, com a esposa Angélica e os filhos Joaquim, Benício e Eva. O apresentador descreveu a experiência como um “capítulo à parte inesquecível”, destacando a importância de recarregar as energias em meio a cenários paradisíacos, passeios de barco, mergulhos com tubarões e muito tempo em família.

