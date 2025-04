Lucy Ramos anuncia nascimento de sua primogênita, Kyara: ‘Gratidão por todo’

Momento MT |Do R7

Lucy Ramos, 42 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (04), para anunciar o nascimento de sua primogênita Kyara. A menina é fruto de sua união com o ator e diretor Thiago Luciano, e nasceu no Hospital Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. O casal está junto há 18 anos e escolheu a capital paulista para o nascimento da bebê. “Sou de Recife e o Thiago é de Campinas, mas escolhemos que a Kyara fosse paulistana”, contou.

