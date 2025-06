Ludmilla lança visualizer de ‘Paraíso’ com participação de Brunna: ‘Que felicidade’

Momento MT |Do R7

Ludmilla lançou nesta quinta-feira (5), o visualizer oficial da música “Paraíso”, primeiro single de seu novo álbum. O vídeo, disponível no YouTube, tem participação de sua esposa, Brunna Gonçalves. O clipe celebra a chegada de Zuri, filha do casal. A faixa estreou ontem nas plataformas de áudio e já emocionou os fãs com sua carga afetiva e visual marcante.

