Luma Cesar e o marido, Ed Beccle, visitam obra da casa do casal e celebram: 'Orar' Luma Cesar, de 24 anos, que se casou em fevereiro com o empresário britânico, Ed Beccle, de 26 anos, apareceu empolgadíssima com o... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h57 )

Luma Cesar e o marido, Ed Beccle — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Luma Cesar, de 24 anos, que se casou em fevereiro com o empresário britânico, Ed Beccle, de 26 anos, apareceu empolgadíssima com o maridão, nesta terça-feira (3), ao visitar as obras na residência do casal, que ainda estão morando com os pais, Elaine Mickely e Cesar Filho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

