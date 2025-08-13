Luva de Pedreiro é internado e namorada atualiza fãs sobre estado de saúde Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 ) twitter

Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba; saiba mais — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada na manhã desta terça-feira (12), e ainda não tem previsão de alta, segundo a equipe do hospital. O quadro clínico está em investigação, e ele passou por exames que ainda aguardam resultado. O hospital informou que Iran está estável e em observação.

