Luva de Pedreiro é internado e namorada atualiza fãs sobre estado de saúde
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada...
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada na manhã desta terça-feira (12), e ainda não tem previsão de alta, segundo a equipe do hospital. O quadro clínico está em investigação, e ele passou por exames que ainda aguardam resultado. O hospital informou que Iran está estável e em observação.
