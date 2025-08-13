Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Luva de Pedreiro é internado e namorada atualiza fãs sobre estado de saúde

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba; saiba mais — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 23 anos, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB). Ele deu entrada na manhã desta terça-feira (12), e ainda não tem previsão de alta, segundo a equipe do hospital. O quadro clínico está em investigação, e ele passou por exames que ainda aguardam resultado. O hospital informou que Iran está estável e em observação.

Para mais detalhes sobre a situação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.